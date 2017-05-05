Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за I квартал составила 123 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-март 2017 года составила 123,4 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
В январе-марте 2017 года процентные доходы банков составили 512,9 млн манатов, в том числе 389,8 млн манатов по выданным кредитам.
Непроцентные доходы банков за первый квартал составили 272 млн манатов.
Процентные расходы банков в отчетном периоде составили 253,7 млн манатов, в том числе по депозитам – 100,3 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 221 млн манатов.
В целом, в январе-марте 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 310,2 млн манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 180,7 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.
Доналоговая прибыль банков составила 132,2 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 8,7 млн манатов.
Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.
А.Ахундов
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