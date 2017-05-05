Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, присоединившись к мероприятиям по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраилского района, приступила к работам по оптимизации мобильной сети на территории села.
На первоначальном этапе работ по оптимизации на данной территории была установлена новая базовая станция, которая обеспечила беспрерывной мобильной связью людей, принимающих участие в работах по восстановлению Джоджуг Марджанлы. Также с целью предоставления услуг высокоскоростного мобильного интернета, компания Bakcell успешно провела работы по оптимизации сети 3G.
«Нашей целью является обеспечение абонентов Bakcell, проживающих в каждом регионе Азербайджана, высококачественными и выгодными услугами мобильной связи. Принимая во внимание особую потребность жителей прифронтовых районов в мобильной связи высокого качества, компания Bakcell держит качество сети в таких регионах под особым и постоянным контролем. Одновременно с этим, мы планируем предоставить гражданам, переселяющимся в Джоджуг Марджанлы услуги мобильной связи самого высокого качества на особых льготных условиях»,- говорит главный исполнительный директор Bakcell г-н Николай Бекерс.
Нужно отметить, что cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
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О компании Bakcell
Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.
Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55
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