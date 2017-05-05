Иордания может быть задействована для мониторинга ситуации в зоне деэскалации на юге Сирии - Лаврентьев

В Москве допускают отправку наблюдателей из Иордании для мониторинга ситуации в зоне деэскалации на юге Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Пока этот круг не очерчен , но, как мы представляем, в этом вопросе могли бы поучаствовать иорданцы с учетом того, что речь идет о юге Сирии, где расположена одна из четырех зон деэскалации", - сказал А.Лаврентьев журналистам в Астане, отвечая на вопрос, очерчен ли круг стран, которые, помимо России, Турции и Ирана, могли бы обеспечивать наблюдение за выполнением меморандума в зонах деэскалации в Сирии.
"На юге Сирии вполне можно было бы задействовать их (иорданцев) потенциал", - отметил спецпредставитель президента РФ.
При этом он подчеркнул, что "участие наблюдателей с какой-либо третьей стороны, наблюдательной миссии в полосах безопасности, которые организуются вдоль границ зон деэскалации, возможно только с согласия всех трех стран-гарантов (РФ, Турция и Иран)".
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