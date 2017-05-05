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Дальнее зарубежье 05.05.2017 12:08

Афганские талибы атаковали уезд у границы с Таджикистаном

В приграничном с Таджикистаном уезде Калаи-Зол, провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана идет ожесточенный бой, сообщил местным СМИ глава администрации уезда Калаи-Зол Махбубулло Саиди.

"Правительственные силы, расположенные в центре Калаи-Зол с утра отбили несколько атак вооруженных групп боевиков. Бой продолжается, обе стороны несут потери", - сообщил глава администрации.

Согласно другому сообщению, боевики "Талибан" этим же утром атаковали посты правительственных сил на автотрассе Кундуз - Баглан. Местные СМИ сообщают, что в больницу города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан, с утра были доставлены двое гражданских лиц, получивших ранения в ходе этих боестолкновений.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]