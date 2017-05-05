Афганские талибы атаковали уезд у границы с Таджикистаном

В приграничном с Таджикистаном уезде Калаи-Зол, провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана идет ожесточенный бой, сообщил местным СМИ глава администрации уезда Калаи-Зол Махбубулло Саиди.
"Правительственные силы, расположенные в центре Калаи-Зол с утра отбили несколько атак вооруженных групп боевиков. Бой продолжается, обе стороны несут потери", - сообщил глава администрации.
Согласно другому сообщению, боевики "Талибан" этим же утром атаковали посты правительственных сил на автотрассе Кундуз - Баглан. Местные СМИ сообщают, что в больницу города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан, с утра были доставлены двое гражданских лиц, получивших ранения в ходе этих боестолкновений.
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