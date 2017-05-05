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Дальнее зарубежье 05.05.2017 12:19

Суд в США отказался менять условия тюремного заключения мексиканского наркобарона Гусмана

Суд в Нью-Йорке постановил, что условия тюремного заключения мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка), изменены не будут, сообщили латиноамериканские СМИ.

"Власти преследуют законную цель предотвращения того, чтобы подозреваемый мог руководить картелем Синалоа из тюрьмы, координировать возможный побег из тюрьмы или заказать нападение на любого, кто, по его мнению, сотрудничает с властями", - приводят СМИ слова судьи.

В настоящее время 60-летний Эль Чапо содержится в тюрьме высокого уровня безопасности на Манхэттене, где 23 часа в сутки проводит в одиночной камере с включенным светом.

В то же время суд разрешил Коротышке переписываться со своей 27-летней супругой - матерью двоих его детей.

При этом все письма будут предварительно просматриваться сотрудниками нескольких правоохранительных ведомств. Никакая другая переписка Коротышке разрешена не будет.

Соответствующее решение суд принял накануне. Как ожидается, в пятницу Х.Гусман вновь предстанет перед судом на предварительных слушаниях. На них, по данным американской прессы, также будет присутствовать его жена.

Х.Гусман, возглавлявший наркокартель "Синалоа", был экстрадирован из Мексики в США в январе 2017 года после очередного побега из мексиканской тюрьмы.

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Тэги: США, МЕКСИКА, НАРКОБАРОН, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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