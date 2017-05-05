На втором туре президентских выборов во Франции ожидается самая низкая явка с 1969 года - опрос

Явка на втором туре президентских выборов во Франции, запланированного на воскресенье, как ожидается, составит 75%, что станет самым низким показателем для подобного голосования в стране с 1969 года, сообщает в пятницу сайт газеты "Фигаро".
Такой прогноз основывается на результатах опроса, проведенного компанией Odoxa.
На первом туре, прошедшем в конце апреля, явка достигла 77,77%. Обычно во Франции второй тур привлекает большее число избирателей, нежели первый, однако президентские выборы 2017 года, по всей видимости, станут исключением, отмечает "Фигаро".
Во втором туре выборов 1969 года приняли участие около 69% избирателей. Тогда победил Жорж Помпиду, опередивший Алена Поэра.
В опросе приняли участие 998 французов старше 18 лет.
Президент ПА ОБСЕ осенью планирует визит в Баку - вице-спикер Азербайджана
Глава МИД Азербайджана призвал к совместным усилиям для противостояния экстремизму
Азербайджан на выставке IDEF-2017 в Стамбуле представит 260 наименований продукции оборонного назначения
Цены на нефть перешли к росту в пятницу, Brent подорожала до $48,72 за баррель
Азербайджан осенью направит экспортные миссии в Россию и Китай – глава Azpromo
Бакинский международный аэропорт с начала 2017г обслужил более 1 млн пассажиров
Глава МИД Азербайджана озабочен ростом тенденций религиозной нетерпимости в мире
Мультикультурализм и образование эффективные инструменты борьбы с радикализмом - Алиев
Мусульманский мир должен противостоять мнению, что Ислам связан с терроризмом - Алиев
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»