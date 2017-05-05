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Дальнее зарубежье 05.05.2017 12:31

На втором туре президентских выборов во Франции ожидается самая низкая явка с 1969 года - опрос

Явка на втором туре президентских выборов во Франции, запланированного на воскресенье, как ожидается, составит 75%, что станет самым низким показателем для подобного голосования в стране с 1969 года, сообщает в пятницу сайт газеты "Фигаро".

Такой прогноз основывается на результатах опроса, проведенного компанией Odoxa.

На первом туре, прошедшем в конце апреля, явка достигла 77,77%. Обычно во Франции второй тур привлекает большее число избирателей, нежели первый, однако президентские выборы 2017 года, по всей видимости, станут исключением, отмечает "Фигаро".

Во втором туре выборов 1969 года приняли участие около 69% избирателей. Тогда победил Жорж Помпиду, опередивший Алена Поэра.

В опросе приняли участие 998 французов старше 18 лет.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]