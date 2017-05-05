Азербайджан на выставке IDEF-2017 в Стамбуле представит 260 наименований продукции оборонного назначения

Азербайджан на XIII Международной выставке «IDEF-2017» в Стамбуле представит 260 наименований продукции оборонного назначения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве оборонной промышленности.
"Азербайджанская делегация во главе с министром оборонпрома Явером Джамаловым примет участие на XIII Международной выставке «IDEF-2017», которая пройдет в Стамбуле 9-12 мая нынешнего года. Азербайджан на выставке представит 260 наименований продукции, созданных на предприятиях министерства оборонной промышленности», - отметили в ведомстве.
Посетителям этой выставки впервые будет представлен ряд видов новой продукции, производимой на предприятиях министерства. В том числе 8,6х70-мм снайперская винтовка «Вашаг», 40-мм подствольный гранатомет ГП-25, 12,7-мм оснащенный оружием боевой модуль с дистанционным управлением, национальная боевая машина «Туфан».
"В рамках выставки Я.Джамалов планирует провести встречи и переговоры с официальными лицами Турции, а также рядом стран и компаний, принимающих участие в работе IDEF-2017", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в рамках выставки планируется подписание между правительствами Азербайджана и Турции соглашения "О сотрудничестве в сфере оборонной промышленности".
А.Азизов
Цены на нефть перешли к росту в пятницу, Brent подорожала до $48,72 за баррель
Азербайджан осенью направит экспортные миссии в Россию и Китай – глава Azpromo
Бакинский международный аэропорт с начала 2017г обслужил более 1 млн пассажиров
Глава МИД Азербайджана озабочен ростом тенденций религиозной нетерпимости в мире
Мультикультурализм и образование эффективные инструменты борьбы с радикализмом - Алиев
Мусульманский мир должен противостоять мнению, что Ислам связан с терроризмом - Алиев
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Евросоюз выделяет Грузии 32 млн евро на интеграцию
Бывшая и.о. генпрокурора США Йейтс выступит на слушаниях по России в Конгрессе в ближайшие недели - конгрессмен Шифф
В США произошел скандал из-за овербукинга на рейсе Delta Air
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»