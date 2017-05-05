Азербайджан на выставке IDEF-2017 в Стамбуле представит 260 наименований продукции оборонного назначения

Азербайджан на XIII Международной выставке «IDEF-2017» в Стамбуле представит 260 наименований продукции оборонного назначения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве оборонной промышленности.

"Азербайджанская делегация во главе с министром оборонпрома Явером Джамаловым примет участие на XIII Международной выставке «IDEF-2017», которая пройдет в Стамбуле 9-12 мая нынешнего года. Азербайджан на выставке представит 260 наименований продукции, созданных на предприятиях министерства оборонной промышленности», - отметили в ведомстве.

Посетителям этой выставки впервые будет представлен ряд видов новой продукции, производимой на предприятиях министерства. В том числе 8,6х70-мм снайперская винтовка «Вашаг», 40-мм подствольный гранатомет ГП-25, 12,7-мм оснащенный оружием боевой модуль с дистанционным управлением, национальная боевая машина «Туфан».

"В рамках выставки Я.Джамалов планирует провести встречи и переговоры с официальными лицами Турции, а также рядом стран и компаний, принимающих участие в работе IDEF-2017", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в рамках выставки планируется подписание между правительствами Азербайджана и Турции соглашения "О сотрудничестве в сфере оборонной промышленности".

А.Азизов