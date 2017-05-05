В Тбилиси начался суд над протоиереем, обвиняемом в попытке совершения убийства

В Тбилисском городском суде в пятницу стартовал процесс над протоиереем Гиоргием Мамаладзе, обвиняемым в попытке совершения убийства референт-секретаря патриарха Шорены Тетруашвили.
Отец Гиоргий был задержан 10 февраля текущего года в Тбилисском международном аэропорту. Он намеревался вылететь в Берлин, где на лечении находился патриарх Илиа Второй. Там же находилась и Ш.Тетруашвили.
В багаже Г.Мамаладзе сотрудники правоохранительных органов обнаружили цианид. Представители прокуратуры заявили журналистам, что задержание Г.Мамаладзе произошло на основании оперативной информации, поступившей от родственника протоиерея Ираклия Мамаладзе. Он представил прокуратуре видеозапись о намерении Г.Мамаладзе отравить Ш.Тетруашвили, которая, по его мнению, контролируя все дела в патриархии, препятствовала его карьерному росту.
По заявлению журналистам адвокатов Г.Мамаладзе, все обвинения прокуратуры необоснованы. "Мы требуем прекращения уголовного дела против Гиоргия Мамаладзе и полного его оправдания", - заявил журналистам его адвокат Михаил Рамишвили.
Он отметил, что обвинение совершенно необоснованно ходатайствует перед судом о проведении процесса в закрытом режиме.
Между тем, как заявил журналистам прокурор Джарджи Циклаури, следствие располагает неопровержимыми доказательствами вины Г.Мамаладзе. "Мы располагаем не только поступившей к нам видеозаписью, но и обвинительными свидетельствами, изъятыми с личного телефона Мамаладзе. Мы уверены, что вина Мамаладзе будет доказана в суде", - сказал Д.Циклаури.
На сегодняшнем заседании суд должен назначить дату существенного разбирательства дела и рассмотреть ходатайства обвинения и защиты. Г.Мамаладзе заявил ранее, что не признает ни одного обвинения в свой адрес со стороны прокуратуры.
Президент ПА ОБСЕ осенью планирует визит в Баку - вице-спикер Азербайджана
Глава МИД Азербайджана призвал к совместным усилиям для противостояния экстремизму
Азербайджан на выставке IDEF-2017 в Стамбуле представит 260 наименований продукции оборонного назначения
Цены на нефть перешли к росту в пятницу, Brent подорожала до $48,72 за баррель
Азербайджан осенью направит экспортные миссии в Россию и Китай – глава Azpromo
Бакинский международный аэропорт с начала 2017г обслужил более 1 млн пассажиров
Глава МИД Азербайджана озабочен ростом тенденций религиозной нетерпимости в мире
Мультикультурализм и образование эффективные инструменты борьбы с радикализмом - Алиев
Мусульманский мир должен противостоять мнению, что Ислам связан с терроризмом - Алиев
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»