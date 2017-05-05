В Тбилиси начался суд над протоиереем, обвиняемом в попытке совершения убийства

В Тбилисском городском суде в пятницу стартовал процесс над протоиереем Гиоргием Мамаладзе, обвиняемым в попытке совершения убийства референт-секретаря патриарха Шорены Тетруашвили.

Отец Гиоргий был задержан 10 февраля текущего года в Тбилисском международном аэропорту. Он намеревался вылететь в Берлин, где на лечении находился патриарх Илиа Второй. Там же находилась и Ш.Тетруашвили.

В багаже Г.Мамаладзе сотрудники правоохранительных органов обнаружили цианид. Представители прокуратуры заявили журналистам, что задержание Г.Мамаладзе произошло на основании оперативной информации, поступившей от родственника протоиерея Ираклия Мамаладзе. Он представил прокуратуре видеозапись о намерении Г.Мамаладзе отравить Ш.Тетруашвили, которая, по его мнению, контролируя все дела в патриархии, препятствовала его карьерному росту.

По заявлению журналистам адвокатов Г.Мамаладзе, все обвинения прокуратуры необоснованы. "Мы требуем прекращения уголовного дела против Гиоргия Мамаладзе и полного его оправдания", - заявил журналистам его адвокат Михаил Рамишвили.

Он отметил, что обвинение совершенно необоснованно ходатайствует перед судом о проведении процесса в закрытом режиме.

Между тем, как заявил журналистам прокурор Джарджи Циклаури, следствие располагает неопровержимыми доказательствами вины Г.Мамаладзе. "Мы располагаем не только поступившей к нам видеозаписью, но и обвинительными свидетельствами, изъятыми с личного телефона Мамаладзе. Мы уверены, что вина Мамаладзе будет доказана в суде", - сказал Д.Циклаури.

На сегодняшнем заседании суд должен назначить дату существенного разбирательства дела и рассмотреть ходатайства обвинения и защиты. Г.Мамаладзе заявил ранее, что не признает ни одного обвинения в свой адрес со стороны прокуратуры.