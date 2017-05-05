США призывают страны Юго-Восточной Азии минимизировать дипломатические отношения с КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Юго-Восточной Азии предпринять меры для снижения уровня дипломатических отношений с Северной Кореей, сообщают американские СМИ.

По словам заместителя помощника госсекретаря Патрика Мерфи, в ходе встречи в Вашингтоне с главами МИД стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Р.Тиллерсон заявил о необходимости "минимизировать" дипломатические отношения с Пхеньяном для того, чтобы "Северная Корея не получала выгоды от своих дипломатических каналов для реализации своих ядерных и ракетных амбиций".

"Я верю, что некоторые страны пересматривают свою позицию по размещению своих дипломатов в Северной Корее", - добавил П.Мерфи.

Кроме того, заместитель помощника госсекретаря отметил, что в ходе встречи Р.Тиллерсон и министры иностранных дел стран АСЕАН "сошлись по значительному количеству вопросов", касающихся КНДР.