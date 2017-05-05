Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 13° 23° 7 Май 14° 22° 8 Май 14° 24°

ТЭК 05.05.2017 11:51

Белоруссия ведет переговоры о покупке нефти вне России

Белоруссия ведет переговоры по диверсификации закупок нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

"Не буду называть конкретные страны и пути поступления альтернативной нефти: переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются", - заявил И.Ляшенко в интервью газете "Республика".

По словам главы "Белнефтехима", разногласия с Россией по нефтегазовой тематике заставили Минск присмотреться к возможности поставок нефти из других регионов.

"Процесс не самый простой и быстрый: необходимо найти партнеров, просчитать логистику, различные варианты, - сказал И.Ляшенко. - Продолжаем прорабатывать все эти вопросы: не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли".

При этом глава концерна констатировал, что предприятия отрасли пережили непростой этап дефицита сырья. "Получили не только проблемы, но и серьезный опыт. Учитываем его при формировании долгосрочной стратегии развития. Тем более, что рано или поздно Россия завершит налоговый маневр. Не исключено, что под давлением министерства финансов уже в 2019-2020 годах", - сказал И.Ляшенко.

Из-за разногласий в подходах к определению цены газа между Россией и Белоруссией в 2016 году возник конфликт неплатежей. Россия сократила поставки нефти, из-за чего объем ее переработки белорусскими НПЗ сократился почти на 20% - до 18,6 млн тонн нефти.

В начале февраля президент Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал А.Лукашенко.

В феврале стало известно, что Белоруссия купила 600 тыс. баррелей нефти у National Iranian Oil Company (NIOC).

В апреле Белоруссия и Россия договорились о возобновлении поставок российской нефти в республику на уровне 24 млн тонн в год. Такие объемы будут поставляться с текущего года до 2024 года включительно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ


Похожие новости


Транснефть подтверждает техническую возможность прокачки в Белоруссию 24 млн тонн нефти до конца года, график пока не менялся Лукашенко заявляет, что Белоруссия сможет обойтись без российской нефти Уменьшение поставок нефти в Белоруссию не связано с газовым вопросом - Новак Лукашенко ввел сбор за экспорт из Белоруссии сырой нефти собственной добычи Лукашенко жалеет о больших объемах добычи нефти в советские годы Лукашенко: Минск и Москва в течение двух недель договорятся о поставках нефти на 2013 год

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]