Бывшая и.о. генпрокурора США Йейтс выступит на слушаниях по России в Конгрессе в ближайшие недели - конгрессмен Шифф

Член комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф надеется, что бывшая и.о.генпрокурора США Салли Йейтс, экс-директоры нацразведки США и ЦРУ Джеймс Клэппер и Джон Бреннан выступят в Конгрессе в ближайшие две недели на слушаниях, касающихся России.

"Мы находимся на стадии обсуждения с представителем Салли Йейтс, директоров Клэппера и Бреннан, - мы пытаемся понять, получится ли согласовать это в ближайшие пару недель после каникул, и я уверен, что нам это удастся", - заявил он в эфире телеканала MSNBC.

Ранее сообщалось, что слушания, посвященные "влиянию России на выборы президента США 2016 года", запланированы на 8 мая.

Однако в расписании Палаты представителей пока не значится никаких слушаний на этот день. Более того, издание "Хилл" отмечает, что Палата представителей на этой неделе уходит на каникулы и возобновит работу 16 мая.