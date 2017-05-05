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Дальнее зарубежье 05.05.2017 13:28

Бывшая и.о. генпрокурора США Йейтс выступит на слушаниях по России в Конгрессе в ближайшие недели - конгрессмен Шифф

Член комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф надеется, что бывшая и.о.генпрокурора США Салли Йейтс, экс-директоры нацразведки США и ЦРУ Джеймс Клэппер и Джон Бреннан выступят в Конгрессе в ближайшие две недели на слушаниях, касающихся России.

"Мы находимся на стадии обсуждения с представителем Салли Йейтс, директоров Клэппера и Бреннан, - мы пытаемся понять, получится ли согласовать это в ближайшие пару недель после каникул, и я уверен, что нам это удастся", - заявил он в эфире телеканала MSNBC.

Ранее сообщалось, что слушания, посвященные "влиянию России на выборы президента США 2016 года", запланированы на 8 мая.

Однако в расписании Палаты представителей пока не значится никаких слушаний на этот день. Более того, издание "Хилл" отмечает, что Палата представителей на этой неделе уходит на каникулы и возобновит работу 16 мая.

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Тэги: США, ПАЛАТА, СЛУШАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]