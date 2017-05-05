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Дальнее зарубежье 05.05.2017 13:48

Евросоюз выделяет Грузии 32 млн евро на интеграцию

Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и член Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан в пятницу подписали финансовое соглашение, в соответствие с которым республика получит 32 млн евро для технической поддержки интеграции с ЕС.

Как сообщает аппарат госминистра, финансовый ресурс, выделяемый в рамках "Механизма технического сотрудничества" (Technical Cooperation Facility - TCF), ставит целью оказание экспертной поддержки Грузии в процессе осуществления реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Перед подписанием документа Й.Хан встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. В рамках трехдневного визита запланированы встречи члена ЕК с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, представителями как исполнительной, так и законодательной власти республики, а также парламентского меньшинства, в ходе которых предусматривается обсудить дальнейшие шаги республики на пути в ЕС.

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (Single Support Framework, SSF), в соответствии с которым в течение трех лет ЕС предоставляет республике финансовые ресурсы в размере до 410 млн евро.

Эти средства направляются в основном на содействие программ институционального развития ведомств и осуществлению демократических реформ в стране, гармонизации и сближению действующего законодательства со стандартами Евросоюза.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ИНТЕГРАЦИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]