Евросоюз выделяет Грузии 32 млн евро на интеграцию

Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и член Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан в пятницу подписали финансовое соглашение, в соответствие с которым республика получит 32 млн евро для технической поддержки интеграции с ЕС.

Как сообщает аппарат госминистра, финансовый ресурс, выделяемый в рамках "Механизма технического сотрудничества" (Technical Cooperation Facility - TCF), ставит целью оказание экспертной поддержки Грузии в процессе осуществления реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Перед подписанием документа Й.Хан встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. В рамках трехдневного визита запланированы встречи члена ЕК с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, представителями как исполнительной, так и законодательной власти республики, а также парламентского меньшинства, в ходе которых предусматривается обсудить дальнейшие шаги республики на пути в ЕС.

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (Single Support Framework, SSF), в соответствии с которым в течение трех лет ЕС предоставляет республике финансовые ресурсы в размере до 410 млн евро.

Эти средства направляются в основном на содействие программ институционального развития ведомств и осуществлению демократических реформ в стране, гармонизации и сближению действующего законодательства со стандартами Евросоюза.