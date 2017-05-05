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Религия 05.05.2017 12:42

Глава МИД Азербайджана озабочен ростом тенденций религиозной нетерпимости в мире

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров озабочен ростом тенденций религиозной нетерпимости в мире.

"Мы озабочены в связи с растущими тенденциями религиозной нетерпимости в мире. Популизм не должен использоваться против любых взглядом и позиций", - сказал Э.Мамедъяров в пятницу в Баку на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

По его словам, война с терроризмом не должна затрагивать борьбу с религиями и культурами.

"Азербайджан не понаслышке знает, что такое терроризм, мы пострадали от ряда террористических актов", - отметил он.

"Мы уделяем большое внимание вопросам мультикультурализма и толерантности. Мы верим, что бакинская декларация включает необходимые действия в направлении борьбы с экстремизмом и исламофобией", - подчеркнул он.

Р.Бабаев

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Тэги: МИД, РЕЛИГИЯ, ТЕРПИМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]