Глава МИД Азербайджана озабочен ростом тенденций религиозной нетерпимости в мире

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров озабочен ростом тенденций религиозной нетерпимости в мире.
"Мы озабочены в связи с растущими тенденциями религиозной нетерпимости в мире. Популизм не должен использоваться против любых взглядом и позиций", - сказал Э.Мамедъяров в пятницу в Баку на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
По его словам, война с терроризмом не должна затрагивать борьбу с религиями и культурами.
"Азербайджан не понаслышке знает, что такое терроризм, мы пострадали от ряда террористических актов", - отметил он.
"Мы уделяем большое внимание вопросам мультикультурализма и толерантности. Мы верим, что бакинская декларация включает необходимые действия в направлении борьбы с экстремизмом и исламофобией", - подчеркнул он.
Р.Бабаев
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