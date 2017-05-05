Глава МИД Азербайджана призвал к совместным усилиям для противостояния экстремизму

Беженцы являются одними из наиболее уязвимых целей для международного терроризма, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Беженцы, вынужденные из-за кровопролитных конфликтов и гражданских войн покинуть свои дома, являются одной из основных целей террористов», - подчеркнул Э.Мамедъяров в пятницу в Баку на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
По его словам, эффективными инструментами противостояния терроризму могут служить спорт и образование.
«Если молодые девушка или юноша получили хорошее образование и имеют работу, то их сложно будет привлечь к терроризму и экстремизму, подпитываемыми различными способами», - сказал Э.Мамедъяров.
Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что "экстремизму можно противостоять только совместными усилиями".
Р.Бабаев
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