Глава МИД Азербайджана призвал к совместным усилиям для противостояния экстремизму

Беженцы являются одними из наиболее уязвимых целей для международного терроризма, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Беженцы, вынужденные из-за кровопролитных конфликтов и гражданских войн покинуть свои дома, являются одной из основных целей террористов», - подчеркнул Э.Мамедъяров в пятницу в Баку на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

По его словам, эффективными инструментами противостояния терроризму могут служить спорт и образование.

«Если молодые девушка или юноша получили хорошее образование и имеют работу, то их сложно будет привлечь к терроризму и экстремизму, подпитываемыми различными способами», - сказал Э.Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что "экстремизму можно противостоять только совместными усилиями".

Р.Бабаев