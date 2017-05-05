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Внешняя политика 05.05.2017 12:55

Глава МИД Азербайджана призвал к совместным усилиям для противостояния экстремизму

Беженцы являются одними из наиболее уязвимых целей для международного терроризма, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Беженцы, вынужденные из-за кровопролитных конфликтов и гражданских войн покинуть свои дома, являются одной из основных целей террористов», - подчеркнул Э.Мамедъяров в пятницу в Баку на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

По его словам, эффективными инструментами противостояния терроризму могут служить спорт и образование.

«Если молодые девушка или юноша получили хорошее образование и имеют работу, то их сложно будет привлечь к терроризму и экстремизму, подпитываемыми различными способами», - сказал Э.Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что "экстремизму можно противостоять только совместными усилиями".

Р.Бабаев

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Тэги: ЭКСТРЕМИЗМ, БОРЬБА, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]