Закон о бюджете США, где предусмотрено выделение средств на меры против влияния РФ, может быть подписан Трампом в пятницу

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет в пятницу закон о бюджете, который предусматривает выделение средств на противодействие российскому влиянию и запрещает поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на Украину.
Компромиссный бюджет США в размере $1,2 триллиона на текущий финансовый год, заканчивающийся 30 сентября, был одобрен накануне сенатом США. Вместе с бюджетом был одобрен законодательный акт о финансировании деятельности спецслужб на тот же период.
Несколько разделов этих документов посвящены России. Один из них, как сообщает в пятницу радиостанция "Дойче велле", предусматривает меры по снижению влияния Москвы на внутриполитические процессы в США и пресечению деятельности российских спецслужб в Америке.
В другом разделе говорится о создании специального межведомственного комитета, задачей которого будет противодействие тайному влиянию России на общественность или правительства иностранных государств.
В разделе, посвященном поддержке стран Европы, включая часть стран постсоветского пространства, говорится о выделении не менее $100 млн на противодействие российскому влиянию и агрессии. Средства будут предоставлять организациям гражданского общества в этих странах для поддержки правового государства, демократических институтов, свободы СМИ. В документе также говорится о выделение средств на программы по поддержке демократии в России, включая свободный интернет.
В новом бюджете также предусмотрено выделение $560 млн на поддержку Украины. Из них $150 млн пойдут по линии Пентагона на оказание военной помощи Киеву, в частности подготовку украинских военных, предоставление оборонительного летального оружия, логистическую помощь, предоставление информации американских спецслужб украинской армии и службам безопасности. Еще $410 млн будут выделены на поддержку Украины по линии госдепартамента США.
При этом в документе содержится запрет на поставки ПЗРК на Украину, а также предоставление какой-либо финансовой или военной помощи батальону "Азов", который американские политики сочли "неонацистским".
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