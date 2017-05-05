Премьер Италии выступил в поддержку кандидата в президенты Франции Макрона

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони выразил в пятницу поддержку кандидату на пост президента Франции от движения "Вперед!" Эмманюэлю Макрону.
В интервью швейцарскому телеканалу RTS, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он Э.Макрона, П.Джентилони сказал: "Я думаю, что это (что он поддерживает Э.Макрона - ИФ) понимают все".
По его словам, победа кандидата от движения "Вперед!" даст "европейский импульс".
"Кандидат Макрон сейчас выступает с речами об оживлении экономики, перспективах и инновациях, которые очень важны. Помимо этого, он занимает проевропейскую позицию", - отметил глава правительства Италии.
П.Джентилони - не первый политик, выразивший поддержку Э.Макрону. В частности, его кандидатуру уже поддержали экс-президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и датский премьер Ларс Локке Расмуссен.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Соперником Э.Макрона является лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Азербайджан за продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы – Алиев
НАТО считает Азербайджан "ценным союзником" – представитель альянса
Ереван стремится представить карабахский конфликт как межрелигиозный – первый вице-спикер парламента Азербайджана
Курс манат/доллар на 8 мая - 1,7026 AZN/$1
Минналогов Азербайджана в январе-апреле увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 2%, план перевыполнен на 6%
Нефть снова дешевеет в пятницу, Brent торгуется у $48,25 за баррель
Британский таблоид рассказал о странном поведении Юнкера на переговорах по Кипру в ходе саммита в Женеве
Алиев и Рифаи обсудили открытие новых туристических маршрутов и специальных транзитных рейсов через Азербайджан
Азеригаз в январе-апреле газифицировал 26 населенных пунктов в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»