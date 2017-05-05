Премьер Италии выступил в поддержку кандидата в президенты Франции Макрона

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони выразил в пятницу поддержку кандидату на пост президента Франции от движения "Вперед!" Эмманюэлю Макрону.

В интервью швейцарскому телеканалу RTS, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он Э.Макрона, П.Джентилони сказал: "Я думаю, что это (что он поддерживает Э.Макрона - ИФ) понимают все".

По его словам, победа кандидата от движения "Вперед!" даст "европейский импульс".

"Кандидат Макрон сейчас выступает с речами об оживлении экономики, перспективах и инновациях, которые очень важны. Помимо этого, он занимает проевропейскую позицию", - отметил глава правительства Италии.

П.Джентилони - не первый политик, выразивший поддержку Э.Макрону. В частности, его кандидатуру уже поддержали экс-президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и датский премьер Ларс Локке Расмуссен.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Соперником Э.Макрона является лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.