Юнкер предостерег Европу от самомнения

Многополярному миру нужны не хозяева, а равноправные партнеры, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Нужно видеть истинные слабости Европы, которые объясняют, но только отчасти, результаты британского референдума (по Brexit - ИФ). Нужно видеть объективные слабости, на которые мы никогда не смотрим внимательно, потому что боимся истин, которые обнаружатся в наших пейзажах", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в пятницу в Европейском университете Флоренции на 7-й конференции о состоянии Европейского союза.

"Европа, как и любой другой континент, любая страна, как и все нации, должна понимать, что любая политика есть результат пересечения географии с демографией. Европа - самый маленький континент. Территория Европейского союза простирается на 5 млн кв км. Соседняя Россия, на которую мы иногда смотрим с неоправданным пренебрежением, занимает 17,5 млн кв км. У нас большие соседи. И у наших больших соседей есть большие проблемы. И мы думаем, что мы, европейцы, являемся хозяевами мира. Тогда как многополярный мир никак не нуждается в хозяевах. Ему нужны игроки на службе всей планеты", - отметил глава Еврокомиссии.