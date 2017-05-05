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Дальнее зарубежье 05.05.2017 15:25

Юнкер предостерег Европу от самомнения

Многополярному миру нужны не хозяева, а равноправные партнеры, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Нужно видеть истинные слабости Европы, которые объясняют, но только отчасти, результаты британского референдума (по Brexit - ИФ). Нужно видеть объективные слабости, на которые мы никогда не смотрим внимательно, потому что боимся истин, которые обнаружатся в наших пейзажах", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в пятницу в Европейском университете Флоренции на 7-й конференции о состоянии Европейского союза.

"Европа, как и любой другой континент, любая страна, как и все нации, должна понимать, что любая политика есть результат пересечения географии с демографией. Европа - самый маленький континент. Территория Европейского союза простирается на 5 млн кв км. Соседняя Россия, на которую мы иногда смотрим с неоправданным пренебрежением, занимает 17,5 млн кв км. У нас большие соседи. И у наших больших соседей есть большие проблемы. И мы думаем, что мы, европейцы, являемся хозяевами мира. Тогда как многополярный мир никак не нуждается в хозяевах. Ему нужны игроки на службе всей планеты", - отметил глава Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]