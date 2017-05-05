Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 27° Завтра 13° 23° 7 Май 14° 22° 8 Май 14° 26°

Регион 05.05.2017 15:46

В Тбилиси появится европейская средняя школа

В Тбилиси с сентября будущего года начнет функционировать европейская школа, обучение в которой будет проходить на английском языке, сообщает представительство Евросоюза в Грузии.

По данным представительства ЕС, инициатива открытия школы принадлежит находящемуся в Тбилиси с визитом европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану, который в пятницу обсудил этот вопрос с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Представительство ЕС приводит слова Й.Хана, который сообщил, что это будет средняя школа, и ее выпускники будут получать аттестат, имеющий международное признание.

"Цель европейской школы - дать ученикам из Грузии и других стран Восточного партнерства основу для успеха... Обучение будет проходить на английском языке и у учеников также будет возможность проходить курсы обучения различных европейских языков... Также, с помощью специальных курсов и активности школа лучше ознакомит учеников с Евросоюзом и его деятельностью в Грузии и во всем регионе", - отметил еврокомиссар.

Таким образом, по его словам, европейская школа "станет серьезной составной частью в деле сближения стран Восточного партнерства с ЕС".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ШКОЛА, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Евросоюз выделяет Грузии 32 млн евро на интеграцию Глава МИД Грузии перечислил шаги, которые должны привести республику к членству в ЕС Евросоюз выделил Грузии 50 млн евро для поддержки новых предприятий Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Грузией подписано в Брюсселе Отмена виз с ЕС принесет ощутимую пользу гражданам Грузии - премьер Граждане Грузии уже с конца марта смогут ездить в Европу без виз

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]