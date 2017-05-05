Министерство юстиции США начало уголовное расследование против Uber

Министерство юстиции США начало расследование в отношении Uber Technologies Inc., разработчика сервиса по заказу такси, из-за использования компанией секретного программного обеспечения, вводящего власти в заблуждение, пишет The Washington Post.

Это ПО позволяет водителям избегать полиции и чиновников на тех территориях, где деятельность сервиса ограничена или запрещена.

Представители Uber и Минюста от комментариев отказались.

Расследование находится на ранней стадии, но усугубляет кризис, в котором находятся компания и ее основатель и руководитель Трэвис Каланик, отмечается в статье. В этом году компания попала под огонь критики после жалоб на сексуальные домогательства, а также ухода в отставку ряда топ-менеджеров и разбирательства с Google Inc. относительно кражи технологий.

В марте The New York Times сообщала, что Uber несколько лет использовал систему Greyball, которая собирает персональные данные клиентов и анализирует их. Приложение позволяло водителям не принимать вызовы от представителей власти, чтобы избежать "контрольных поездок". Эта технология использовалась для идентификации представителей власти в США, Франции, Австралии, Китае, Южной Корее и Италии, по данным газеты.

Greyball собирает информацию как из приложения Uber, так и из других ресурсов. В частности, программа анализирует адреса, выделяя районы, где находятся административные здания. Далее сотрудники Uber анализируют, каким образом используют приложение находящиеся в этой зоне люди. Если человек часто открывает и закрывает приложение, то он определяется в Greyball как предположительно связанный с властями. Программа также анализирует данные кредитных карт клиентов, выявляя карты, выданные сотрудникам госструктур.

В итоге, если человек определялся Greyball как имеющий отношение к властям, приложение Uber показывало, что свободных машин в настоящее время нет, или заменяло основной экран приложения на фейковый.

В Uber подтвердили использование этого ПО, отметив, что делали это выборочно и в тестовом режиме. После публикации The New York Times компания объявила о полном запрете Greyball.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем, а также доставки еды и курьерской доставки. Компания оказывает услуги в 585 городах примерно в 70 странах, в том числе в России.