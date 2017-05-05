Лавров и Тиллерсон обсудят на Аляске зоны деэскалации в Сирии - Богданов

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече на Аляске обсудят инициативу о создании зон деэскалации в Сирии, контакты по этому и другим острым вопросам будут активизированы, заявил замглавы министерства иностранных дел России Михаил Богданов.
"Конечно, все эти вопросы будут обсуждаться. И по телефону, и в личной беседе", - сказал М.Богданов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, будет ли тема зон деэскалации обсуждаться на грядущей встрече глав внешнеполитических ведомств.
"Контакты с нашими американскими партнёрами я думаю, будут активизированы, потому что не только Сирия, но и другие проблемные ситуации на Ближнем Востоке и в Африке требуют большей сплочённости", - отметил он.
В минувший понедельник сообщалось о телефонном разговоре С.Лаврова с Р.Тиллерсоном, в ходе которого была достигнута договоренность о двусторонней встрече в Аляске. "Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе, согласована беседа "на полях" министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая", - говорилось в сообщении российского МИД.
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