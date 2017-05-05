КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке покушения на Ким Чен Ына

В Пхеньяне заявили, что ЦРУ США и Национальное агентство разведки Южной Кореи планировали убийство лидера КНДР Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

В связи с этим КНДР заявила также о возможности проведения ответной "антитеррористической операции" против спецслужб этих стран.

Другие подробности пока не приводятся.