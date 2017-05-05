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Дальнее зарубежье 05.05.2017 16:32

КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке покушения на Ким Чен Ына

В Пхеньяне заявили, что ЦРУ США и Национальное агентство разведки Южной Кореи планировали убийство лидера КНДР Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

В связи с этим КНДР заявила также о возможности проведения ответной "антитеррористической операции" против спецслужб этих стран.

Другие подробности пока не приводятся.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, США, ЮЖКОРЕЯ, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]