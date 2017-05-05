Боевые подразделения США покинут Ирак после победы над ИГ, заявляют в Багдаде

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что американские полевые войска покинут страну после завершения боев против террористической группировки "Исламское государство", передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось, что Х.аль-Абади ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о продлении присутствия американского военного контингента в стране после победы над террористами.
Х.аль-Абади планирует обеспечить "умеренное" военное присутствие иракской армии в Мосуле после победы над ИГ. Предполагается, что американские военные будут помогать поддерживать безопасность в городе и курировать переход к политическому управлению в Мосуле.
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