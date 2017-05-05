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Дальнее зарубежье 05.05.2017 17:04

Боевые подразделения США покинут Ирак после победы над ИГ, заявляют в Багдаде

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что американские полевые войска покинут страну после завершения боев против террористической группировки "Исламское государство", передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что Х.аль-Абади ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о продлении присутствия американского военного контингента в стране после победы над террористами.

Х.аль-Абади планирует обеспечить "умеренное" военное присутствие иракской армии в Мосуле после победы над ИГ. Предполагается, что американские военные будут помогать поддерживать безопасность в городе и курировать переход к политическому управлению в Мосуле.

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Тэги: ИРАК, США, ПРЕМЬЕР, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]