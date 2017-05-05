Более тысячи сирийских боевиков с семьями были отправлены из Хомса на северо-восток провинции Алеппо

Свыше тысячи боевиков и членов их семей, отвергающих соглашение о перемирии, вывезены из сирийского города Хомс в провинцию Алеппо.
Боевики и их семьи из квартала Аль-Ваар на 29 автобусах были отправлены на северо-восток провинции Алеппо в направлении города Джараблус, сообщило в пятницу сирийское информационное агентство САНА.
Операция проходила в соответствии с запланированной программой под контролем Сирийского общества Красного Полумесяца, сил безопасности и российской военной полиции в рамках завершения реализации соглашения о примирении, которое было достигнуто 13 марта 2017 года,
Это был восьмой этап вывоза боевиков и членов их семей, отвергающих соглашение о примирении.
30 апреля из квартала Аль-Ваар были вывезены 460 боевиков вместе с семьями, а также было урегулировано в соответствии с президентским указом об амнистии положение сотен других, которые подписали соглашение о примирении, отмечает САНА.
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