Более тысячи сирийских боевиков с семьями были отправлены из Хомса на северо-восток провинции Алеппо

Свыше тысячи боевиков и членов их семей, отвергающих соглашение о перемирии, вывезены из сирийского города Хомс в провинцию Алеппо.

Боевики и их семьи из квартала Аль-Ваар на 29 автобусах были отправлены на северо-восток провинции Алеппо в направлении города Джараблус, сообщило в пятницу сирийское информационное агентство САНА.

Операция проходила в соответствии с запланированной программой под контролем Сирийского общества Красного Полумесяца, сил безопасности и российской военной полиции в рамках завершения реализации соглашения о примирении, которое было достигнуто 13 марта 2017 года,

Это был восьмой этап вывоза боевиков и членов их семей, отвергающих соглашение о примирении.

30 апреля из квартала Аль-Ваар были вывезены 460 боевиков вместе с семьями, а также было урегулировано в соответствии с президентским указом об амнистии положение сотен других, которые подписали соглашение о примирении, отмечает САНА.