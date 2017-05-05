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Дальнее зарубежье 05.05.2017 17:13

Более тысячи сирийских боевиков с семьями были отправлены из Хомса на северо-восток провинции Алеппо

Свыше тысячи боевиков и членов их семей, отвергающих соглашение о перемирии, вывезены из сирийского города Хомс в провинцию Алеппо.

Боевики и их семьи из квартала Аль-Ваар на 29 автобусах были отправлены на северо-восток провинции Алеппо в направлении города Джараблус, сообщило в пятницу сирийское информационное агентство САНА.

Операция проходила в соответствии с запланированной программой под контролем Сирийского общества Красного Полумесяца, сил безопасности и российской военной полиции в рамках завершения реализации соглашения о примирении, которое было достигнуто 13 марта 2017 года,

Это был восьмой этап вывоза боевиков и членов их семей, отвергающих соглашение о примирении.

30 апреля из квартала Аль-Ваар были вывезены 460 боевиков вместе с семьями, а также было урегулировано в соответствии с президентским указом об амнистии положение сотен других, которые подписали соглашение о примирении, отмечает САНА.

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Тэги: СИРИЯ, ХОМС, БОЕВИКИ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]