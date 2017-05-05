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ТЭК 05.05.2017 15:13

ЕС сделал еще один шаг к энергетическому союзу

Энергетический союз в Европе постепенно становится реальностью: так называемый "закон о солидарности" (регламент ЕС 994/2010 о мерах по обеспечению безопасности поставок газа) получил неофициальную поддержку Европарламента и Совета ЕС.

Этот регламент является частью пакета мер, которые Брюссель считает необходимыми для предотвращения повторения энергетических кризисов 2006 и 2009 гг.

Принцип солидарности означает, что в случае дефицита газа страна-поставщик должна отдать приоритет потребительскому сектору и медицинским учреждениям соседних стран-участниц ЕС, а не собственным промышленным пользователям энергоресурсов.

Согласно проекту регламента, такой механизм активируется, когда одно из государств ЕС заявляет о необходимости трансграничных интервенций для предотвращения масштабного кризиса.

"Принцип солидарности - важная веха в контексте Энергетического союза. В прошлом с тем, что именно будет обозначать солидарность, была связана высокая неопределенность, но теперь конкретики стало намного больше. Примечательно, что все 28 стран на это согласились", - заявил "Интерфаксу" старший научный сотрудник брюссельского Центра европейских политических исследований (CEPS) Арно Беренс.

Вместе с тем ЕС отказался от деления стран на семь групп по географическому принципу, их сменят группы риска - их будет 13, причем государства блока будут участвовать сразу в нескольких группах, что повысить их гибкость и функциональность, считают эксперты.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ПОСТАВКИ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]