ЕС сделал еще один шаг к энергетическому союзу

Энергетический союз в Европе постепенно становится реальностью: так называемый "закон о солидарности" (регламент ЕС 994/2010 о мерах по обеспечению безопасности поставок газа) получил неофициальную поддержку Европарламента и Совета ЕС.
Этот регламент является частью пакета мер, которые Брюссель считает необходимыми для предотвращения повторения энергетических кризисов 2006 и 2009 гг.
Принцип солидарности означает, что в случае дефицита газа страна-поставщик должна отдать приоритет потребительскому сектору и медицинским учреждениям соседних стран-участниц ЕС, а не собственным промышленным пользователям энергоресурсов.
Согласно проекту регламента, такой механизм активируется, когда одно из государств ЕС заявляет о необходимости трансграничных интервенций для предотвращения масштабного кризиса.
"Принцип солидарности - важная веха в контексте Энергетического союза. В прошлом с тем, что именно будет обозначать солидарность, была связана высокая неопределенность, но теперь конкретики стало намного больше. Примечательно, что все 28 стран на это согласились", - заявил "Интерфаксу" старший научный сотрудник брюссельского Центра европейских политических исследований (CEPS) Арно Беренс.
Вместе с тем ЕС отказался от деления стран на семь групп по географическому принципу, их сменят группы риска - их будет 13, причем государства блока будут участвовать сразу в нескольких группах, что повысить их гибкость и функциональность, считают эксперты.
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