Азеригаз в январе-апреле газифицировал 26 населенных пунктов в Азербайджане

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-апреле 2017 года газифицировало 26 населенных пунктов, отмечается в сообщении SOCAR.

«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 946,4 км новых газопроводов и отремонтировано 60,3 км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-апреле газифицировано 26 населенных пунктов в Геранбойском, Агджабединском, Шекинском, Уджарском, Губинском, Гусарском, Огузском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Масаллинском районах Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг» и «Госпрограммы социально-экономического развития пригородов Баку на 2014-2016гг».

Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2016 году газифицировал 209 населенных пунктов.

Н.Аббасова