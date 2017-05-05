В терминале лондонского аэропорта Хитроу ненадолго приостановили вылеты из-за угрозы безопасности

Вылеты из терминала 3 международного аэропорта Хитроу в Лондоне были ненадолго приостановлены из-за угрозы безопасности, сообщают в пятницу британские СМИ.
По словам представителя аэропорта, спустя "небольшой промежуток времени" вылеты возобновились.
По некоторым данным, инцидент был связан с обнаружением подозрительного предмета во время досмотра на территории терминала.
"Мы приносим извинения всем пассажирам за предоставленные неудобства. Безопасность наших пассажиров и коллег является нашей приоритетной задачей", - говорится в заявлении лондонского аэропорта.
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