Парламент Молдавии рассмотрит в пятницу оба законопроекта об изменении избирательной системы

Парламент Молдавии включил в повестку дня заседания в пятницу два законопроекта об изменении избирательной системы, такое решение было принято в результате компромисса между властью и оппозицией.

Как передает корреспондент "Интерфакса", фракция правящей Демократической партии, в нарушение регламента, без обсуждения законопроекта в постоянных парламентских комиссиях, решила включить в повестку дня свой законопроект о переходе к выборам парламента по одномандатным округам.

"Это не противоречит законодательству. Депутаты могут принять решение об изменении повестки дня большинством голосов", - пояснил председатель парламента Андриан Канду.

Фракция Партии социалистов выразила возмущение в связи с данной инициативой, отметив, что повестка дня работы парламента уже была утверждена в четверг, 4 мая.

"Господин Канду, когда на повестку дня предлагаются важные проекты, вы спрашиваете, есть ли заключения комиссий. В среду на заседании комиссии у вас была возможность это сделать, но вы этого не сделали. К чему нужна эта спешка?" - заявил депутат-социалист Влад Батрынча.

Фракция Партии социалистов потребовала разъяснений от спикера парламента. Как сообщили журналистам депутаты фракции, А.Канду наотрез отказался снять вопрос с повестки дня заседания в пятницу. В то же время, в качестве компромисса с оппозицией он согласился включить в повестку дня заседания и проект социалистов, который предусматривает внедрение смешанной избирательной системы.

После этого, в заседании парламента был объявлен перерыв. Ожидается, что обсуждение законопроектов в первом чтении состоится в пятницу поздно вечером.

В начале апреля Демократическая партия Молдавии внесла в парламент законопроект об изменении избирательной системы с пропорциональной на мажоритарную. Категорически против этого выступили все основные политические силы. Чтобы не допустить перехода к выборам по одномандатным округам, президент Молдавии Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов выступили с инициативой о переходе на смешанную избирательную систему. Ее также критикуют все остальные партии, включая Демократическую партию.