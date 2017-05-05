Парламент Молдавии рассмотрит в пятницу оба законопроекта об изменении избирательной системы

Парламент Молдавии включил в повестку дня заседания в пятницу два законопроекта об изменении избирательной системы, такое решение было принято в результате компромисса между властью и оппозицией.
Как передает корреспондент "Интерфакса", фракция правящей Демократической партии, в нарушение регламента, без обсуждения законопроекта в постоянных парламентских комиссиях, решила включить в повестку дня свой законопроект о переходе к выборам парламента по одномандатным округам.
"Это не противоречит законодательству. Депутаты могут принять решение об изменении повестки дня большинством голосов", - пояснил председатель парламента Андриан Канду.
Фракция Партии социалистов выразила возмущение в связи с данной инициативой, отметив, что повестка дня работы парламента уже была утверждена в четверг, 4 мая.
"Господин Канду, когда на повестку дня предлагаются важные проекты, вы спрашиваете, есть ли заключения комиссий. В среду на заседании комиссии у вас была возможность это сделать, но вы этого не сделали. К чему нужна эта спешка?" - заявил депутат-социалист Влад Батрынча.
Фракция Партии социалистов потребовала разъяснений от спикера парламента. Как сообщили журналистам депутаты фракции, А.Канду наотрез отказался снять вопрос с повестки дня заседания в пятницу. В то же время, в качестве компромисса с оппозицией он согласился включить в повестку дня заседания и проект социалистов, который предусматривает внедрение смешанной избирательной системы.
После этого, в заседании парламента был объявлен перерыв. Ожидается, что обсуждение законопроектов в первом чтении состоится в пятницу поздно вечером.
В начале апреля Демократическая партия Молдавии внесла в парламент законопроект об изменении избирательной системы с пропорциональной на мажоритарную. Категорически против этого выступили все основные политические силы. Чтобы не допустить перехода к выборам по одномандатным округам, президент Молдавии Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов выступили с инициативой о переходе на смешанную избирательную систему. Ее также критикуют все остальные партии, включая Демократическую партию.
Азербайджан за продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы – Алиев
НАТО считает Азербайджан "ценным союзником" – представитель альянса
Ереван стремится представить карабахский конфликт как межрелигиозный – первый вице-спикер парламента Азербайджана
Курс манат/доллар на 8 мая - 1,7026 AZN/$1
Минналогов Азербайджана в январе-апреле увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 2%, план перевыполнен на 6%
Нефть снова дешевеет в пятницу, Brent торгуется у $48,25 за баррель
Британский таблоид рассказал о странном поведении Юнкера на переговорах по Кипру в ходе саммита в Женеве
Алиев и Рифаи обсудили открытие новых туристических маршрутов и специальных транзитных рейсов через Азербайджан
Азеригаз в январе-апреле газифицировал 26 населенных пунктов в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»