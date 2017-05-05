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СНГ 05.05.2017 17:49

В результате землетрясения на юге Киргизии более 300 домов признаны непригодными для жилья

В Ошской области (юг Киргизии) в селе Женекенди в результате произошедшего в пятницу семибалльного землетрясения 319 домов признаны непригодными для жилья из-за разрушений, три разрушены практически полностью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

По словам собеседника агентства, село высокогорное Женекенди Чон-Алайского района Ошской области наиболее пострадало от сильных подземных толчков, жителей разрушенных и получивших повреждения домов отселяют в развернутый МЧС палаточный городок.

"В селе специалисты МЧС обследовали 903 дома, по предварительным данным три дома получили самую высокую, пятую степень, разрушений, 319 домов признаны аварийными и непригодными для жилья, 285 домов получили 3-ю степень разрушений, они частично были повреждены, обследование строений продолжается", - сообщил собеседник агентства.

Он сказал, что в зону сильного землетрясения попали также высокогорные села Шибе, Чулук, Кара-Тейит и Карамык Чон-Алайского района. В этих селах подземные толчки ощущались силой 6-6,5 баллов, здесь также работают специалисты МЧС, которые сразу же принимают меры по отселению жителей из аварийных или разрушенных домов в палатки. На данный момент по линии МЧС в Чон-Алайский района доставили 300 многоместных палаток.

5 мая на территории Ошской и Баткенской областей юга Киргизии произошло пять землетрясений разной интенсивности от четырех до семи баллов. Эпицентр подземных толчков располагался на территории Киргизии и Таджикистана, на Алайском хребте.

3-4 мая в этом же районе на киргизско-таджикской границе произошло землетрясение силой семь баллов, в течение суток было зафиксировано пять афтершоков. В результате землетрясения пострадали три человека, 66 домов разрушены.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДОМА, ПОВРЕЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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