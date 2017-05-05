SOCAR осуществила реконструкцию морского основания №1887 на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) осуществила реконструкцию морского основания №1887 на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

«Реконструкция на основании №1887 велась для бурения дополнительно с данной платформы 4 скважин. Генеральным подрядчиком работ выступал строительный трест «Neftqaztikinti», -сообщается в информации.

Суммарный суточный дебит 4 новых скважин, которые будут пробурены с основания №1887, составляет 120 тонн нефти.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова