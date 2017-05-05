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ТЭК 05.05.2017 16:01

SOCAR осуществила реконструкцию морского основания №1887 на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) осуществила реконструкцию морского основания №1887 на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

«Реконструкция на основании №1887 велась для бурения дополнительно с данной платформы 4 скважин. Генеральным подрядчиком работ выступал строительный трест «Neftqaztikinti», -сообщается в информации.

Суммарный суточный дебит 4 новых скважин, которые будут пробурены с основания №1887, составляет 120 тонн нефти.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАТФОРМА, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]