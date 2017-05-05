Международная группа приступила к расследованию инцидента в сирийском Идлибе - гендиректор ОЗХО

Группа международных экспертов, назначенная для расследования предполагаемой химатаки в Сирии, приступила к работе, сообщил в пятницу гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.
В сообщении агентства "Ассошиэйтед Пресс" (АП) отмечается, что "команда уже начала работу". Как сообщил агентству сам А.Узюмджю, позже в пятницу он планирует переговорить с лидером этой команды.
АП не уточняет, где именно в настоящее время эксперты проводят расследование.
7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийской правительственной армии "Шайрат". В США считают, что с этого аэродрома была совершена химическая атака в Хан-Шейхуне, которая привела к большим человеческим жертвам.
Власти Сирии заявили, что готовы допустить на аэродром "Шайрат" независимых экспертов, российские военные пообещали обеспечить безопасность миссии.
В апреле европейские СМИ со ссылкой на гендиректора ОЗХО Ахмеда Узюмджу сообщили, что в Хан-Шейхуне мог быть применен зарин либо его аналог.
Российские военные заявили, что химического оружия у армии Сирии нет.
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