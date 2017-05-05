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Дальнее зарубежье 05.05.2017 18:01

Международная группа приступила к расследованию инцидента в сирийском Идлибе - гендиректор ОЗХО

Группа международных экспертов, назначенная для расследования предполагаемой химатаки в Сирии, приступила к работе, сообщил в пятницу гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

В сообщении агентства "Ассошиэйтед Пресс" (АП) отмечается, что "команда уже начала работу". Как сообщил агентству сам А.Узюмджю, позже в пятницу он планирует переговорить с лидером этой команды.

АП не уточняет, где именно в настоящее время эксперты проводят расследование.

7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийской правительственной армии "Шайрат". В США считают, что с этого аэродрома была совершена химическая атака в Хан-Шейхуне, которая привела к большим человеческим жертвам.

Власти Сирии заявили, что готовы допустить на аэродром "Шайрат" независимых экспертов, российские военные пообещали обеспечить безопасность миссии.

В апреле европейские СМИ со ссылкой на гендиректора ОЗХО Ахмеда Узюмджу сообщили, что в Хан-Шейхуне мог быть применен зарин либо его аналог.

Российские военные заявили, что химического оружия у армии Сирии нет.

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Тэги: СИРИЯ, ОЗХО, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]