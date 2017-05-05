Добыча нефти в Азербайджане в апреле выросла до 781,1 тыс. б/с – Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в апреле 2017 года составил 781,1 тыс. баррелей, сообщается в информации министерства энергетики республики.
«Ежесуточный объем добычи нефти в апреле в Азербайджане составил 781,1 тыс. баррелей, из которых 726,8 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 54,3 тыс. баррелей – на конденсат», - отмечается в информации.
В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале – 776,4 тыс. баррелей, в марте – 733,3 тыс. баррелей в сутки.
По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в апреле текущего года составил 601,6 тыс. баррелей нефти, 54,3 тыс. баррелей конденсата и 19 тыс. баррелей нефтепродуктов.
«Таким образом, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тыс. баррелей в сутки», - отмечается в информации.
10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Соглашение заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривает возможность продления его сроков.
Минэнерго отмечает, что вопрос продления данного соглашения будет обсуждаться в Вене 25 мая.
Н.Аббасова
Азербайджан за продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы – Алиев
НАТО считает Азербайджан "ценным союзником" – представитель альянса
Ереван стремится представить карабахский конфликт как межрелигиозный – первый вице-спикер парламента Азербайджана
Британский таблоид рассказал о странном поведении Юнкера на переговорах по Кипру в ходе саммита в Женеве
Алиев и Рифаи обсудили открытие новых туристических маршрутов и специальных транзитных рейсов через Азербайджан
Азеригаз в январе-апреле газифицировал 26 населенных пунктов в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Международная группа приступила к расследованию инцидента в сирийском Идлибе - гендиректор ОЗХО
Малазийский самолет по пути в Куала-Лумпур попал в зону турбулентности, пять человек пострадали
В результате землетрясения на юге Киргизии более 300 домов признаны непригодными для жилья
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»