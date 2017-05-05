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ТЭК 05.05.2017 16:08

Добыча нефти в Азербайджане в апреле выросла до 781,1 тыс. б/с – Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в апреле 2017 года составил 781,1 тыс. баррелей, сообщается в информации министерства энергетики республики.

«Ежесуточный объем добычи нефти в апреле в Азербайджане составил 781,1 тыс. баррелей, из которых 726,8 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 54,3 тыс. баррелей – на конденсат», - отмечается в информации.

В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале – 776,4 тыс. баррелей, в марте – 733,3 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в апреле текущего года составил 601,6 тыс. баррелей нефти, 54,3 тыс. баррелей конденсата и 19 тыс. баррелей нефтепродуктов.

«Таким образом, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тыс. баррелей в сутки», - отмечается в информации.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривает возможность продления его сроков.

Минэнерго отмечает, что вопрос продления данного соглашения будет обсуждаться в Вене 25 мая.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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