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Регион 05.05.2017 18:19

Турецкий суд отклонил запрос на снятие блокировки с Википедии

Уголовный суд Анкары отклонил запрос фонда "Викимедия", стоящего за информационным порталом "Википедия", на снятие с него блокировки, запрещающей доступ к сайту на всей территории Турции, сообщило в пятницу агентство Anadolu.

О блокировке "Википедии" в Турции стало известно 29 апреля. Позднее турецкие власти объяснили это решение о блокировке сайта его отказом удалять материалы, якобы порочащие Анкару.

При этом в министерстве транспорта и связи страны заявили, что администрацию интернет-энциклопедии неоднократно извещали о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации о якобы существующих связях Анкары с террористическими организациями", однако материалы не были отредактированы.

В свою очередь руководство "Викимедии" потребовала от Анкары снятия блокировки.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВИКИПЕДИЯ, БЛОКИРОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]