Турецкий суд отклонил запрос на снятие блокировки с Википедии

Уголовный суд Анкары отклонил запрос фонда "Викимедия", стоящего за информационным порталом "Википедия", на снятие с него блокировки, запрещающей доступ к сайту на всей территории Турции, сообщило в пятницу агентство Anadolu.

О блокировке "Википедии" в Турции стало известно 29 апреля. Позднее турецкие власти объяснили это решение о блокировке сайта его отказом удалять материалы, якобы порочащие Анкару.

При этом в министерстве транспорта и связи страны заявили, что администрацию интернет-энциклопедии неоднократно извещали о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации о якобы существующих связях Анкары с террористическими организациями", однако материалы не были отредактированы.

В свою очередь руководство "Викимедии" потребовала от Анкары снятия блокировки.