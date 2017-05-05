Турецкий суд отклонил запрос на снятие блокировки с Википедии

Уголовный суд Анкары отклонил запрос фонда "Викимедия", стоящего за информационным порталом "Википедия", на снятие с него блокировки, запрещающей доступ к сайту на всей территории Турции, сообщило в пятницу агентство Anadolu.
О блокировке "Википедии" в Турции стало известно 29 апреля. Позднее турецкие власти объяснили это решение о блокировке сайта его отказом удалять материалы, якобы порочащие Анкару.
При этом в министерстве транспорта и связи страны заявили, что администрацию интернет-энциклопедии неоднократно извещали о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации о якобы существующих связях Анкары с террористическими организациями", однако материалы не были отредактированы.
В свою очередь руководство "Викимедии" потребовала от Анкары снятия блокировки.
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