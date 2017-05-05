Эстония заинтересована в усилении сотрудничества с Азербайджаном в сфере АПК - министр

Эстония заинтересована в усилении сотрудничества с Азербайджаном в сфере АПК, сказал министр по делам сельской жизни Эстонии Тармо Тамм на встрече с азербайджанским послом Мурадом Наджафбейли.

«Эстония, являющаяся вторым производителем молока в Европе, готова поделиться с Азербайджаном своими опытом и технологиями в этой сфере», - сказал Т.Тамм, отмечается в сообщении посольства.

По его словам, Эстония также занимается сертификацией сельскохозяйственной продукции и готова оказать содействие Азербайджану в вопросе поставок продукции АПК на европейские рынки.

М.Наджафбейли, в свою очередь, выразил готовность Азербайджана экспортировать сельхозпродукцию в Эстонию и отметил наличие больших возможностей в этом направлении.

А.Ахундов