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Дальнее зарубежье 05.05.2017 18:27

Facebook проведет дешевый Wi-Fi в Индию

Компания Facebook Inc. планирует совместно с индийским мобильным оператором Bharti Airtel разместить 20 тысяч точек доступа Wi-Fi на территории Индии в ближайшие месяцы, говорится в пресс-релизе соцсети.

Пользователи смогут выбирать между суточным, недельным или месячным тарифами стоимостью около 10 рупий ($0,15) в сутки. Отмечается, что средний месячный доход индийцев составляет всего $160.

Facebook уже разместил 700 точек доступа в 4 индийских штатах.

Это уже вторая попытка Facebook привлечь новых пользователей в Индии. Первой была программа Free Basics, заблокированная по решению индийских властей после заявлений интернет-активистов. По их мнению, программа нарушала правила конкуренции на рынке, согласно которым интернет-провайдеры не должны отдавать предпочтение определенным сайтам, программам или разработчикам.

Индия станет пятой страной-участницей программы Express Facebook после Кении, Танзании, Нигерии и Индонезии. При этом, Индия существенно превосходит эти страны по численности населения, и из 1,3 млрд индийцев лишь 400 млн имеют доступ к интернету.

Крупнейшие компании соревнуются между собой, чтобы привлечь новых пользователей и укрепить свое влияние на индийском рынке. Однако, в отличие от Facebook, главный конкурент компании на индийском рынке Google не берет плату за доступ в интернет. Google уже установила бесплатные точки доступа к интернету на сотне железнодорожных станций в разных регионах страны.

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Тэги: ИНДИЯ, FACEBOOK, ИНТЕРНЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]