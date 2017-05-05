Facebook проведет дешевый Wi-Fi в Индию

Компания Facebook Inc. планирует совместно с индийским мобильным оператором Bharti Airtel разместить 20 тысяч точек доступа Wi-Fi на территории Индии в ближайшие месяцы, говорится в пресс-релизе соцсети.

Пользователи смогут выбирать между суточным, недельным или месячным тарифами стоимостью около 10 рупий ($0,15) в сутки. Отмечается, что средний месячный доход индийцев составляет всего $160.

Facebook уже разместил 700 точек доступа в 4 индийских штатах.

Это уже вторая попытка Facebook привлечь новых пользователей в Индии. Первой была программа Free Basics, заблокированная по решению индийских властей после заявлений интернет-активистов. По их мнению, программа нарушала правила конкуренции на рынке, согласно которым интернет-провайдеры не должны отдавать предпочтение определенным сайтам, программам или разработчикам.

Индия станет пятой страной-участницей программы Express Facebook после Кении, Танзании, Нигерии и Индонезии. При этом, Индия существенно превосходит эти страны по численности населения, и из 1,3 млрд индийцев лишь 400 млн имеют доступ к интернету.

Крупнейшие компании соревнуются между собой, чтобы привлечь новых пользователей и укрепить свое влияние на индийском рынке. Однако, в отличие от Facebook, главный конкурент компании на индийском рынке Google не берет плату за доступ в интернет. Google уже установила бесплатные точки доступа к интернету на сотне железнодорожных станций в разных регионах страны.