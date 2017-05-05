Лавров: мы обязательно добьем ИГИЛ

Российские военные базы, находящиеся в Таджикистане, Киргизии и Армении, а также подразделения ОДКБ, входящие в состав коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), готовы дать отпор ИГИЛ (запрещена в России - ИФ), утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Соответствующие подразделения, которые страны-члены ОДКБ выделили в состав этих сил (КСОР- ИФ), находятся в постоянной готовности к действиям, как находятся в готовности к действиям и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Киргизии и Армении. ... Пока эта зараза (ИГИЛ - ИФ) не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Мир".

"К сожалению, ИГИЛ не только освоилась на Ближнем Востоке и севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем. Но и на данном этапе активничать начала в Афганистане, особенно в его северных районах, которые непосредственно выходят на границы наших соседей и союзников", - сказал он.