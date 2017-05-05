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СНГ 05.05.2017 18:47

Лавров: мы обязательно добьем ИГИЛ

Российские военные базы, находящиеся в Таджикистане, Киргизии и Армении, а также подразделения ОДКБ, входящие в состав коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), готовы дать отпор ИГИЛ (запрещена в России - ИФ), утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Соответствующие подразделения, которые страны-члены ОДКБ выделили в состав этих сил (КСОР- ИФ), находятся в постоянной готовности к действиям, как находятся в готовности к действиям и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Киргизии и Армении. ... Пока эта зараза (ИГИЛ - ИФ) не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Мир".

"К сожалению, ИГИЛ не только освоилась на Ближнем Востоке и севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем. Но и на данном этапе активничать начала в Афганистане, особенно в его северных районах, которые непосредственно выходят на границы наших соседей и союзников", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИГИЛ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]