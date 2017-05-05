Первый в 2017 году смертный приговор приведен в исполнение в Белоруссии

В Белоруссии приведен в исполнение первый в 2017 году смертный приговор в отношении жителя Гомеля Сергея Вострикова, признанного виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью.
"Представителям компании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля С.Вострикова. Его мать получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда", - говорится в сообщении, размещенном на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".
"Весна" ссылается на координатора кампании Андрея Полуду, который полагает, что расстрелять С.Вострикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО N1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го.
Помимо этого, 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.
Как сообщалось, в мае 2016 года Гомельский областной суд признал С.Вострикова виновным в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, убийствах с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление и кражах и приговорил гомельчанина к высшей мере наказания - смертной казни. Слушание дела проходило в закрытом режиме по этическим соображениям.
Согласно следствию, С.Востриков предлагал своим коллегам подвезти их на работу, а сам завозил женщин в гараж, насиловал и убивал. Тела своих жертв он вывозил в лес и закапывал.
Верховный суд Беларуси оставил без изменения приговор Гомельского областного суда.
По информации правозащитников, в настоящее время уточняется информация о судьбе еще одного осужденного к смертной казни - жителя Мозыря Кирилла Казачка, который убил двоих своих детей.
К.Казачку смертный приговор был вынесен в конце 2016 года. Он отказался от обжалования приговора в Верховном суде, написав соответствующее заявление, в связи с чем дело было снято с апелляционного рассмотрения.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В 2016 году в Беларуси были приведены в исполнение четыре смертных приговора.
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