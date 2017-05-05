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Карабахский конфликт 05.05.2017 16:37

Ереван стремится представить карабахский конфликт как межрелигиозный – первый вице-спикер парламента Азербайджана

Армения стремится представить нагорно-карабахский конфликт как межрелигиозный, заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфет Аскеров.

«Армения, оккупировавшая около 25 лет Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов Азербайджана, всячески пытается придать конфликту с Азербайджаном религиозный подтекст и преподнести его как войну между мусульманами и христианами», - подчеркнул З.Аскеров на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Он назвал тщетными такие действия Еревана. «Азербайджан пропагандирует межкультурный и межрелигиозный диалог и делает все для развития межнациональных и межгосударственных связей», - сказал З.Аскеров.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ВИЦЕ/СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]