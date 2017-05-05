Ереван стремится представить карабахский конфликт как межрелигиозный – первый вице-спикер парламента Азербайджана

Армения стремится представить нагорно-карабахский конфликт как межрелигиозный, заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфет Аскеров.

«Армения, оккупировавшая около 25 лет Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов Азербайджана, всячески пытается придать конфликту с Азербайджаном религиозный подтекст и преподнести его как войну между мусульманами и христианами», - подчеркнул З.Аскеров на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Он назвал тщетными такие действия Еревана. «Азербайджан пропагандирует межкультурный и межрелигиозный диалог и делает все для развития межнациональных и межгосударственных связей», - сказал З.Аскеров.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев