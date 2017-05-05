Глава Национальной разведывательной организации Турции вернул сирийскую оппозицию за стол переговоров в Астане - Эрдоган

Делегация вооруженной оппозиции Сирии вернулась за стол переговоров на майском раунде в Астане благодаря директору Национальная разведывательная организация Турции (MIT) Хакану Фидану, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

3 апреля, в разгар первого дня межсирийских переговоров в столице Казахстана делегация вооруженной оппозиции неожиданно объявила о приостановке своего участия в знак протеста против усилившихся, по ее оценке, в Сирии воздушных ударов правительственной авиации по районам, контролируемым оппозицией. И только на следующий день днем делегация присоединилась к другим участникам переговоров.

Президент Турции Р.Т.Эрдоган сообщил группе журналистов, что вопросу был урегулирован после вмешательства Х.Фидана.

"Г-н Хакан немедленно подключился, провел беседы, и оппозиция успокоилась и вернулась к участию в переговорах", - сказал президент Турции, которого цитируют турецкие СМИ.

Турция, наряду с Россией и Ираном, является гарантом достигнутого в конце прошлого года соглашения о прекращения боевых действий в Сирии.

На межсирийских переговорах в Астане Турция отвечает за приезд на них делегации вооруженной оппозиции.