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Регион 05.05.2017 19:14

Глава Национальной разведывательной организации Турции вернул сирийскую оппозицию за стол переговоров в Астане - Эрдоган

Делегация вооруженной оппозиции Сирии вернулась за стол переговоров на майском раунде в Астане благодаря директору Национальная разведывательная организация Турции (MIT) Хакану Фидану, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

3 апреля, в разгар первого дня межсирийских переговоров в столице Казахстана делегация вооруженной оппозиции неожиданно объявила о приостановке своего участия в знак протеста против усилившихся, по ее оценке, в Сирии воздушных ударов правительственной авиации по районам, контролируемым оппозицией. И только на следующий день днем делегация присоединилась к другим участникам переговоров.

Президент Турции Р.Т.Эрдоган сообщил группе журналистов, что вопросу был урегулирован после вмешательства Х.Фидана.

"Г-н Хакан немедленно подключился, провел беседы, и оппозиция успокоилась и вернулась к участию в переговорах", - сказал президент Турции, которого цитируют турецкие СМИ.

Турция, наряду с Россией и Ираном, является гарантом достигнутого в конце прошлого года соглашения о прекращения боевых действий в Сирии.

На межсирийских переговорах в Астане Турция отвечает за приезд на них делегации вооруженной оппозиции.

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Тэги: ТРЦИЯ, СИРИЯ, АСТАНА, ВЛИЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]