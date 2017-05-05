В США грузовой самолет сошел с посадочной полосы и рухнул с обрыва

В американском штате Западная Виргиния грузовой самолет службы доставки UPS сошел с полосы во время посадки в аэропорту Йигер и сорвался с обрыва, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителя аэропорта.
"Он (самолет - ИФ) совершил очень жесткую посадку и выкатился в зеленую зону", - приводит газета "Метро Ньюс" слова представителя Майка Плэнта.
Во время посадки на борту самолета находилось два человека, их судьба пока неизвестна.
Согласно М.Плэнту, на месте происшествия работает спасательная служба, однако положение осложняется тем, что самолет сорвался с крутого обрыва и находится в труднодоступной местности.
Дороги близ места происшествия временно перекрыты.
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