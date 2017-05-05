Нефть снова дешевеет в пятницу, Brent торгуется у $48,25 за баррель

Цены на нефть вновь перешли к падению в пятницу и опустились до минимумов с конца ноября прошлого года, нивелировав рост, вызванный мерами ОПЕК по сокращению добычи.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:38 опустилась на $0,13 (0,27%) - до $48,25 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,24 (0,53%) - до $45,28 за баррель.
С начала недели Brent подешевела на 6,7%, WTI - на 8,2%.
Падение обусловлено опасениями по поводу стремительного роста добычи в США и сомнениями в эффективности мер ОПЕК.
Добыча в США растет 11 недель подряд и достигла максимума с августа 2015 года. В свою очередь, это привело к повышенным запасам топлива в стране - запасы нефти на минувшей неделе сократились, но слабее, чем ожидали эксперты, а резервы бензина выросли, что нехарактерно для данного времени года.
Кроме того, участники рынка нервничают перед заседанием ОПЕК, которое состоится в конце мая, и на котором будет обсуждаться вопрос продления соглашений об ограничении добычи.
С одной стороны, многие страны ОПЕК сигнализировали о готовности поддержать пролонгацию соглашения. Однако, например, Ливия, освобожденная от участия в нем, наращивает добычу, которая восстановилась до 700 тыс. б/с. Власти страны планируют увеличить ее еще на 500 тыс. б/с в текущем году, хотя аналитики сомневаются, что это реализуемо.
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