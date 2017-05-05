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СНГ 05.05.2017 19:32

Акция протеста против изменения избирательной системы проходит у стен парламента Молдавии

У парламента Молдавии началась акция протеста против изменения избирательной системы. Как передает корреспондент "Интерфакса", в ней принимают участие несколько десятков представителей неправительственных организаций и ряда оппозиционных партий.

"Совершенно понятно, что преступная власть стремится втихаря, перед праздниками принять преступный закон, чтобы захватить парламент навечно. Им до лампочки решение Венецианской комиссии, рекомендации европейских учреждений. Эта власть лишь прикрывается проевропейскими лозунгами, чтобы сохранить награбленное, грабить и дальше свой народ и свою страну!" - заявил на митинге вице-председатель "Нашей партии" Илиан Кашу.

В свою очередь, гражданский активист, директор Института публичной политики Аркадий Барбэрошие заявил, что "власть дискредитировала себя антидемократическими действиями".

"То, что они творят - это полный беспредел. Они решили вечером, перед праздниками, когда люди уже отдыхают принять этот преступный законопроект. Наша задача - сказать решительное "нет", не допустить принятия этого закона!", - сказал активист.

Количество участников акции протеста перед зданием увеличивается. Перед парламентом выстроился кордон полицейских, которые преграждают путь к входу в здание, но в действия протестующих не вмешиваются. Акция проходит мирно.

Ранее в пятницу сообщалось, что парламент Молдавии включил в повестку дня два законопроекта о изменении избирательной системы. Такое решение было принято по предложению Демократической партии, которая заявила о необходимости срочного принятия законопроекта о внедрении одномандатной избирательной системы. В качестве компромисса правящая коалиция согласилась обсуждать и альтернативный законопроект о смешанной избирательной системе, предложенный президентом Игорем Додоном и оппозиционной Партией социалистов.

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Тэги: МОЛДАВАВИЯ, ВЫБОРЫ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]