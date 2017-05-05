Путин и Назарбаев считают, что реализация меморандума о зонах деэскалации поспособствует урегулированию в Сирии - Кремль

Президенты Российской Федерации и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону итоги "Астаны-4", стороны выразили надежду, что меморандум о зонах деэскалации в Сирии поспособствует укреплению режима перемирия в этой стране, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"При обсуждении итогов проведенной 3-4 мая с.г. в Астане IV Международной встречи по Сирии выражено удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации. Отмечено, что его реализация всеми сторонами будет способствовать укреплению режима прекращения боевых действий, улучшению гуманитарной ситуации и в целом - политическому урегулированию сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора обсужден также ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях.