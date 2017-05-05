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СНГ 05.05.2017 16:54

Путин и Назарбаев считают, что реализация меморандума о зонах деэскалации поспособствует урегулированию в Сирии - Кремль

Президенты Российской Федерации и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону итоги "Астаны-4", стороны выразили надежду, что меморандум о зонах деэскалации в Сирии поспособствует укреплению режима перемирия в этой стране, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"При обсуждении итогов проведенной 3-4 мая с.г. в Астане IV Международной встречи по Сирии выражено удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации. Отмечено, что его реализация всеми сторонами будет способствовать укреплению режима прекращения боевых действий, улучшению гуманитарной ситуации и в целом - политическому урегулированию сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора обсужден также ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]