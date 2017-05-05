Британский таблоид рассказал о странном поведении Юнкера на переговорах по Кипру в ходе саммита в Женеве

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел нетрезвым на одно из мероприятий саммита в Женеве, пишет газета "Сан" со ссылкой на диписточники.
По словам этого источника, Ж.-К.Юнкер "был явно сильно пьян" во время ключевых переговоров по Кипру, прошедших недавно в Женеве.
"Он натыкался на предметы и приставал с разговорами к младшим сотрудникам", - продолжил источник.
"Это было странное поведение и несколько неловкое для всех", - отметил он.
Подтверждения данной информации из других источников пока не поступало.
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