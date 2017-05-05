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Это интересно 05.05.2017 17:04

Британский таблоид рассказал о странном поведении Юнкера на переговорах по Кипру в ходе саммита в Женеве

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел нетрезвым на одно из мероприятий саммита в Женеве, пишет газета "Сан" со ссылкой на диписточники.

По словам этого источника, Ж.-К.Юнкер "был явно сильно пьян" во время ключевых переговоров по Кипру, прошедших недавно в Женеве.

"Он натыкался на предметы и приставал с разговорами к младшим сотрудникам", - продолжил источник.

"Это было странное поведение и несколько неловкое для всех", - отметил он.

Подтверждения данной информации из других источников пока не поступало.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, ИНЦИДЕНТ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]