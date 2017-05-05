Минналогов Азербайджана в январе-апреле увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 2%, план перевыполнен на 6%

Министерство налогов в январе-апреле 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 2 млрд 256,748 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.
Как сообщалось ранее, налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Минналогов в январе-апреле 2016 года составили 2 млрд 204 млн 972,7 тыс. манатов. Таким образом, за 4 месяца 2017 года налоговые сборы увеличились на 2,3%.
"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь-апрель 2017 года. Фактический объем перечислений составил 2 млрд 256,748 млн манатов (плановое задание выполнено на 106,3%)", - отметили в ведомстве.
План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 510 млн манатов.
А.Азизов
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