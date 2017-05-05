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Финансы 05.05.2017 16:59

Минналогов Азербайджана в январе-апреле увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 2%, план перевыполнен на 6%

Министерство налогов в январе-апреле 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 2 млрд 256,748 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

Как сообщалось ранее, налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Минналогов в январе-апреле 2016 года составили 2 млрд 204 млн 972,7 тыс. манатов. Таким образом, за 4 месяца 2017 года налоговые сборы увеличились на 2,3%.

"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь-апрель 2017 года. Фактический объем перечислений составил 2 млрд 256,748 млн манатов (плановое задание выполнено на 106,3%)", - отметили в ведомстве.

План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 510 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИННАЛОГОВ, БЮДЖЕТ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]