Кандидаты на пост президента Франции в последний агитационный день перед выборами проводят встречи с избирателями

Кандидаты на пост президента Франции Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон используют последнюю возможность повлиять на избирателей в преддверии второго тура президентских выборов, сообщают французские СМИ.

В рамках последнего дня агитационной кампании кандидат от партии "Национальный фронт" М.Ле Пен приехала в город Реймс, где посетила собор, в котором на протяжении 1 тыс. лет короновались 33 французских монарха. Однако у входа в Реймсский собор группа недовольных освистала ее.

"Сторонники Макрона ведут себя агрессивно везде, даже у собора в Реймсе, который является священным местом", - написала М.Ле Пен в своем "Твиттере".

В свою очередь кандидат от движения "Вперед!" Э.Макрон в последний агитационный день отправился во французский город Родез, где у него запланировано посещение собора Успения Богоматери.

Между тем, в центре Парижа учащиеся лицеев проводят акцию протеста, их главный слоган: "Ни Национальный фронт, ни Макрон". В частности, они заблокировали вход более чем в десять учебных заведений.

В субботу во Франции пройдет "День тишины" - день накануне дня голосования, в ходе которого запрещена любая агитация.

Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.