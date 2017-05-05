Кандидаты на пост президента Франции в последний агитационный день перед выборами проводят встречи с избирателями

Кандидаты на пост президента Франции Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон используют последнюю возможность повлиять на избирателей в преддверии второго тура президентских выборов, сообщают французские СМИ.
В рамках последнего дня агитационной кампании кандидат от партии "Национальный фронт" М.Ле Пен приехала в город Реймс, где посетила собор, в котором на протяжении 1 тыс. лет короновались 33 французских монарха. Однако у входа в Реймсский собор группа недовольных освистала ее.
"Сторонники Макрона ведут себя агрессивно везде, даже у собора в Реймсе, который является священным местом", - написала М.Ле Пен в своем "Твиттере".
В свою очередь кандидат от движения "Вперед!" Э.Макрон в последний агитационный день отправился во французский город Родез, где у него запланировано посещение собора Успения Богоматери.
Между тем, в центре Парижа учащиеся лицеев проводят акцию протеста, их главный слоган: "Ни Национальный фронт, ни Макрон". В частности, они заблокировали вход более чем в десять учебных заведений.
В субботу во Франции пройдет "День тишины" - день накануне дня голосования, в ходе которого запрещена любая агитация.
Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.
Первый вице-президент Азербайджана призывает мировое сообщество объединиться в борьбе с экстремизмом
Предотвращены широкомасштабные провокации Армении в зоне карабахского конфликта – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев обсудил с вице-президентом Болгарии двустороннее сотрудничество
Курс манат/доллар на 8 мая - 1,7026 AZN/$1
Минналогов Азербайджана в январе-апреле увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 2%, план перевыполнен на 6%
Нефть снова дешевеет в пятницу, Brent торгуется у $48,25 за баррель
Британский таблоид рассказал о странном поведении Юнкера на переговорах по Кипру в ходе саммита в Женеве
Алиев и Рифаи обсудили открытие новых туристических маршрутов и специальных транзитных рейсов через Азербайджан
Азеригаз в январе-апреле газифицировал 26 населенных пунктов в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»