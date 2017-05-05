Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 27° Завтра 13° 23° 7 Май 14° 22° 8 Май 14° 26°

Дальнее зарубежье 05.05.2017 19:45

Кандидаты на пост президента Франции в последний агитационный день перед выборами проводят встречи с избирателями

Кандидаты на пост президента Франции Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон используют последнюю возможность повлиять на избирателей в преддверии второго тура президентских выборов, сообщают французские СМИ.

В рамках последнего дня агитационной кампании кандидат от партии "Национальный фронт" М.Ле Пен приехала в город Реймс, где посетила собор, в котором на протяжении 1 тыс. лет короновались 33 французских монарха. Однако у входа в Реймсский собор группа недовольных освистала ее.

"Сторонники Макрона ведут себя агрессивно везде, даже у собора в Реймсе, который является священным местом", - написала М.Ле Пен в своем "Твиттере".

В свою очередь кандидат от движения "Вперед!" Э.Макрон в последний агитационный день отправился во французский город Родез, где у него запланировано посещение собора Успения Богоматери.

Между тем, в центре Парижа учащиеся лицеев проводят акцию протеста, их главный слоган: "Ни Национальный фронт, ни Макрон". В частности, они заблокировали вход более чем в десять учебных заведений.

В субботу во Франции пройдет "День тишины" - день накануне дня голосования, в ходе которого запрещена любая агитация.

Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


Похожие новости


На втором туре президентских выборов во Франции ожидается самая низкая явка с 1969 года - опрос Макрон может победить во втором туре президентских выборов с 61% голосов - опрос В Еврокомиссии отрицают вмешательство в выборы в Великобритании и Франции Ле Пен заявила, что Макрон в случае победы на выборах окажется неспособен противостоять влиянию Германии Зидан призывает сторониться "Национального фронта" Олланд о втором туре президентских выборов: еще ничего не решено

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]