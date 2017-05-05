Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 27° Завтра 13° 23° 7 Май 14° 22° 8 Май 14° 26°

Внешняя политика 05.05.2017 17:09

НАТО считает Азербайджан "ценным союзником" – представитель альянса

НАТО считает Азербайджан ценным союзником, заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по вопросам общественной дипломатии Таджан Илдем.

«НАТО придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном и считает Баку своим ценным союзником», - подчеркнул Т.Илдем на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Он высоко оценил вносимый Азербайджаном вклад в обеспечение мира и стабильности в Афганистане.

Т.Илдем отметил значение проведения совместных мероприятий общественного характера с целью большего информирования азербайджанского общества о НАТО.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, проинформировал представителя НАТО о процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув важность решения проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Наличие войск Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной угрозой региональному миру и безопасности», - заявил министр.

Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ОЦЕНКА


Похожие новости


Азербайджан и НАТО обсудили оценочный страновой документ на 2017 год Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой Столтенберг призвал Баку и Ереван вернуться к переговорам для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Венгрия с 2017 года станет представителем НАТО в Азербайджане Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с НАТО – глава МИД Координатором НАТО в Азербайджане с 2017г будет посольство Венгрии в Баку – посол

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]