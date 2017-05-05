НАТО считает Азербайджан ценным союзником, заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по вопросам общественной дипломатии Таджан Илдем.

«НАТО придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном и считает Баку своим ценным союзником», - подчеркнул Т.Илдем на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Он высоко оценил вносимый Азербайджаном вклад в обеспечение мира и стабильности в Афганистане.

Т.Илдем отметил значение проведения совместных мероприятий общественного характера с целью большего информирования азербайджанского общества о НАТО.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, проинформировал представителя НАТО о процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув важность решения проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Наличие войск Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной угрозой региональному миру и безопасности», - заявил министр.

Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Р.Бабаев