Россия, Турция и Иран будут контролировать работу КПП вдоль зон деэскалации в Сирии - Генштаб РФ

Контрольно-пропускные и наблюдательные пункты будут созданы на границах зон деэскалации в Сирии, контроль и управление будут осуществлять страны-гаранты, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности, которые включают наблюдательные пункты для контроля за соблюдением режима перемирия и контрольно-пропускные пункты для обеспечения перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности", - сказал С.Рудской.
"Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет осуществляться персоналом и формированиями России, Турции и Ирана. По взаимной договоренности стран-гарантов могут привлекаться силы других сторон", - отметил он.
С.Рудской заявил, что в настоящее время командованием российской группировки под руководством Генерального штаба проводятся расчеты необходимого количества контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также сил и средств для обеспечения их деятельности.
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