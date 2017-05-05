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Регион 05.05.2017 20:03

Россия, Турция и Иран будут контролировать работу КПП вдоль зон деэскалации в Сирии - Генштаб РФ

Контрольно-пропускные и наблюдательные пункты будут созданы на границах зон деэскалации в Сирии, контроль и управление будут осуществлять страны-гаранты, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности, которые включают наблюдательные пункты для контроля за соблюдением режима перемирия и контрольно-пропускные пункты для обеспечения перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности", - сказал С.Рудской.

"Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет осуществляться персоналом и формированиями России, Турции и Ирана. По взаимной договоренности стран-гарантов могут привлекаться силы других сторон", - отметил он.

С.Рудской заявил, что в настоящее время командованием российской группировки под руководством Генерального штаба проводятся расчеты необходимого количества контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также сил и средств для обеспечения их деятельности.

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Тэги: СИРИЯ, ГАРАНТЫ, КПП, КОНТРОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]