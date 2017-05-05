Малазийский самолет по пути в Куала-Лумпур попал в зону турбулентности, пять человек пострадали

Пять человек получили травмы после того, как лайнер A330-300, принадлежащий малазийской авиакомпании AirAsia X, оказался в зоне сильной турбулентности, сообщает в пятницу сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".
Инцидент произошел накануне. Самолет совершал рейс из Тайбэя в Куала-Лумпур и смог благополучно приземлиться в Международном аэропорту Куала-Лумпура.
"После приземления медицинские работники оказали в аэропорту помощь пятерым пострадавшим пассажирам", - говорится в заявлении авиакомпании.
Всего на борту самолета находились 291 пассажир и 11 членов экипажа.
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