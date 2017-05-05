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Дальнее зарубежье 05.05.2017 17:53

Малазийский самолет по пути в Куала-Лумпур попал в зону турбулентности, пять человек пострадали

Пять человек получили травмы после того, как лайнер A330-300, принадлежащий малазийской авиакомпании AirAsia X, оказался в зоне сильной турбулентности, сообщает в пятницу сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Инцидент произошел накануне. Самолет совершал рейс из Тайбэя в Куала-Лумпур и смог благополучно приземлиться в Международном аэропорту Куала-Лумпура.

"После приземления медицинские работники оказали в аэропорту помощь пятерым пострадавшим пассажирам", - говорится в заявлении авиакомпании.

Всего на борту самолета находились 291 пассажир и 11 членов экипажа.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, САМОЛЕТ, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]