Малазийский самолет по пути в Куала-Лумпур попал в зону турбулентности, пять человек пострадали

Пять человек получили травмы после того, как лайнер A330-300, принадлежащий малазийской авиакомпании AirAsia X, оказался в зоне сильной турбулентности, сообщает в пятницу сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Инцидент произошел накануне. Самолет совершал рейс из Тайбэя в Куала-Лумпур и смог благополучно приземлиться в Международном аэропорту Куала-Лумпура.

"После приземления медицинские работники оказали в аэропорту помощь пятерым пострадавшим пассажирам", - говорится в заявлении авиакомпании.

Всего на борту самолета находились 291 пассажир и 11 членов экипажа.