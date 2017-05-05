Ливанская армия получила от США более тысячи пулеметов для защиты границ

США передали вооруженным силам Ливана свыше тысячи пулеметов для укрепления безопасности на рубежах страны, сообщает в пятницу ливанская газета "Дэйли стар".
"Вооруженные силы Ливана играют важную роль в противостоянии серьезным угрозам, которые берут свое начало из сирийского конфликта", - приводит газета слова посла США в стране Элизабет Ричард, сказанные на церемонии передачи оружия.
По данным издания, американская сторона передала 800 крупнокалиберных пулеметов и ещё 320 единиц группового оружия.
В заявлении, опубликованном американским посольством, отмечается, что "пулеметы будут использоваться для повышения огневой мощи на границах Ливана и позволят сухопутным подразделениям защищать позиции".
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