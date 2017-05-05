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Дальнее зарубежье 05.05.2017 20:19

Ливанская армия получила от США более тысячи пулеметов для защиты границ

США передали вооруженным силам Ливана свыше тысячи пулеметов для укрепления безопасности на рубежах страны, сообщает в пятницу ливанская газета "Дэйли стар".

"Вооруженные силы Ливана играют важную роль в противостоянии серьезным угрозам, которые берут свое начало из сирийского конфликта", - приводит газета слова посла США в стране Элизабет Ричард, сказанные на церемонии передачи оружия.

По данным издания, американская сторона передала 800 крупнокалиберных пулеметов и ещё 320 единиц группового оружия.

В заявлении, опубликованном американским посольством, отмечается, что "пулеметы будут использоваться для повышения огневой мощи на границах Ливана и позволят сухопутным подразделениям защищать позиции".

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Тэги: США, ЛИВАН, ОРУЖИЕ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]