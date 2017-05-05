Военный комитет НАТО соберется в Брюсселе на уровне начальников генштабов 17 мая

Высший военный орган НАТО - Военный комитет проведет в Брюсселе 17 мая 2017 года заседание на уровне начальников генеральных штабов, сообщила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса.
Ожидается, что начальники генштабов обсудят "сложные условия безопасности на южном фланге НАТО и вклад Североатлантического альянса в противодействие терроризму и борьбу против него".
Участники встречи с партнерами по операции "Решительная поддержка" рассмотрят дальнейшие шаги этой миссии в Афганистане в 2018 и последующих годах.
Военачальники стран-союзниц обменяются мнениями об инициативе по проецированию стабильности и о доктрине сдерживания и обороны Североатлантического альянса "с учетом нынешних действий России в ближнем зарубежье".
Заседание завершится очередной функциональной оценкой структуры командования НАТО и обсуждением эффективного использования существующих возможностей и ресурсов, говорится в коммюнике пресс-службы альянса.
В нем также отмечается, что консультации начальников генштабов будут способствовать дальнейшему обсуждению соответствующих вопросов главами государств и правительств на саммите НАТО 25 мая 2017 года.
Председательствовать на этом совещании будет глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Вместе с ним встречу проведут верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти и верховный главнокомандующий по трансформации НАТО генерал Дени Мерсье.
Пресс-служба напоминает, что Военный комитет на уровне начальников генштабов собирается два раза в год в штаб-квартире НАТО в Брюсселе для обсуждения операций и миссий альянса и предоставляет Североатлантическому совету консенсусные военные рекомендации о том, как наилучшим образом решать глобальные проблемы безопасности. Один раз в год члены комитета в этом формате встречаются в одной из стран организации.
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